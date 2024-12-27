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РФ сьогодні "впустила" ще два ФАБи у Бєлгородській області, там проводять евакуацію

Ілюстративне фото: РФ "впустила" ще два ФАБи у Бєлгородській області (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Літаки російської армії впустили ще дві авіабомби поруч із житловими будинками в Бєлгородській області. Там було евакуйовано понад 150 жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Як пише видання, 26 грудня сталось "позаштатне сходження" ФАБ-500 поруч із житловим будинком на вулиці Перемоги в селі Кущове Яковлевського міського округу Бєлгородської області.

Там евакуйовано понад 150 жителів села, постраждалих немає. Бомбу мають вивезти і знищити. Інша авіабомба впала поруч із житловим будинком у селі Пушкарне. Жителі також не постраждали.

Не перший випадок падіння авіабомб у Росії

Загалом ASTRA пише про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії і на окупованих територіях України за 2024 рік.

Зокрема, 19 листопада, як повідомляла ASTRA, російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області.

А 1 грудня за день у Бєлгородській області авіація окупантів втратила одразу три ФАБ-250. В одному з випадків через НП довелося евакуювати людей.

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