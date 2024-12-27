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РФ сегодня "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области, там проводят эвакуацию

Иллюстративное фото: РФ "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Самолеты российской армии уронили еще две авиабомбы рядом с жилыми домами в Белгородской области. Там было эвакуировано более 150 жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Как пишет издание, 26 декабря произошел "внештатный сход" ФАБ-500 рядом с жилым домом на улице Победы в селе Кущево Яковлевского городского округа Белгородской области.

Там эвакуированы более 150 жителей села, пострадавших нет. Бомбу должны вывезти и уничтожить. Другая авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали.

Не первый случай падения авиабомб в России

В общем ASTRA пишет о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, 19 ноября, как сообщала ASTRA, российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

А 1 декабря за день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.

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