РФ сегодня "уронила" еще два ФАБа в Белгородской области, там проводят эвакуацию

Как пишет издание, 26 декабря произошел "внештатный сход" ФАБ-500 рядом с жилым домом на улице Победы в селе Кущево Яковлевского городского округа Белгородской области.

Там эвакуированы более 150 жителей села, пострадавших нет. Бомбу должны вывезти и уничтожить. Другая авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали.

Не первый случай падения авиабомб в России

В общем ASTRA пишет о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, 19 ноября, как сообщала ASTRA, российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

А 1 декабря за день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.