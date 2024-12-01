У Бєлгородській області окупанти за один день "впустили" кілька авіабомб

За день у Бєлгородській області авіація окупантів втратила одразу три ФАБ-250. В одному з випадків через НП довелося евакуювати людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

"Через падіння 250-кілограмової авіабомби в селі Бєлгородської області евакуювали 100 людей. Ще дві такі авіабомби впали того ж дня в регіоні, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувала ASTRA, через "позаштатне сходження" ФАБ-250 із російського літака в селі Козацьке Яковлевського міського округу 26 листопада евакуювали мешканців кількох вулиць, загалом - близько 100 осіб.

Як повідомили ASTRA джерела в екстрених службах регіону, авіабомба впала поруч із житловим будинком на вулиці Нова. Бомба не вибухнула, тому ніхто не постраждав. Наразі ФАБ уже вилучили, мешканці повернулися до своїх домівок.

Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за кілька кілометрів від села Нікольське Бєлгородського району. Ще одну ФАБ 26 листопада впустили в хуторі Бистрий.

"В обох випадках постраждалих і пошкоджень немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Не перший випадок падіння авіабомб у Росії

Загалом ASTRA пише про щонайменше 159 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії і на окупованих територіях України за 2024 рік.

Зокрема, 19 листопада, як повідомляла ASTRA, російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області.