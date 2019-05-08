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РФ погодилася відкрити Польщі доступ до літака Качинського

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 21:40
РФ погодилася відкрити Польщі доступ до літака Качинського
Фото: катастрофа під Смоленськом (Wikimedia Commons/Bartosz Staszewski)

Уламки літака продовжують носити статус речових доказів

Російське слідство схвалило запит від Польщі на огляд уламків літака польського президента Леха Качинського, доступ до фрагментів відкриють в кінці травня. Про це повідомляється на сайті слідом РФ.

"Наприкінці березня цього року слідком РФ схвалив запит від компетентних органів Республіки Польща на черговий огляд уламків польського президентського літака Ту-154М. Згідно з досягнутою домовленістю, наприкінці травня поточного року співробітники СК Росії відкриють для польських представників доступ до агрегатів, підвузлів і конструктивних елементів "Ту-154М", що зберігаються в Смоленську на аеродромі Смоленськ (Північний)", - йдеться в повідомленні.

Уламки літака продовжують носити статус речових доказів, розслідування на сьогодні не завершено.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ Польщі закликали Росію повернути уламки літака Ту-154М, який розбився поблизу Смоленська 10 квітня 2010 року.

РБК-Україна писало, що Росія застосувала надзвичайні заходи для захисту уламків польського літака Ту-154М в Смоленську. Фрагменти конструкції машини були поміщені у так звану стерильну зону, а район навколо аеропорту контролюється армією і спецслужбами РФ.

Раніше голова Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи поблизу Смоленська Антоні Мацеревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи. Згідно з висновками Підкомісії, причиною знищення літака були вибухи.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качинський.

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