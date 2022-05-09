РФ собирается применить против защитников "Азовстали" химоружие, - депутат горсовета

Оккупанты так и не смогли преодолеть оборону украинских войск на "Азовстали". По этой причине высшее руководство России намерено применить химоружие против наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата горсовета Мариуполя Александра Лашина.

"В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали". У них ничего не получается и они уже хотят применить подобные геноцидные вещи", - рассказал депутат. По его словам, сама химическая атака украинских военных запланирована на 11 мая.