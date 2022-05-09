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РФ собирается применить против защитников "Азовстали" химоружие, - депутат горсовета

Фото: Россия намерена применить химическое оружие при штурме Азовстали (facebook com)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты так и не смогли преодолеть оборону украинских войск на "Азовстали". По этой причине высшее руководство России намерено применить химоружие против наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата горсовета Мариуполя Александра Лашина.

"В Мариуполе предупреждают местных жителей, чтобы с завтрашнего дня они не выходили на улицы, потому что наших ребят, наших героев хотят выкурить из "Азовстали". У них ничего не получается и они уже хотят применить подобные геноцидные вещи", - рассказал депутат.

По его словам, сама химическая атака украинских военных запланирована на 11 мая.

Ранее мы сообщали, что командир полка "Азов" Денис Прокопенко записал видеообращение, в котором сообщил, что войска РФ находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. На территории завода идут кровопролитные бои.

Также мы писали, что в Министерстве обороны проверяют информацию о применении химического оружия в Мариуполе. Там предполагают, что Россия могла использовать фосфорные бомбы.

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АзовстальМариупольАзовХимическое оружиеВойна России против Украины