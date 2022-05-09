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РФ збирається застосувати проти захисників "Азовсталі" хімзброю, - депутат міськради

Фото: Росія має намір застосувати хімічну зброю під час штурму Азовсталі (facebook com)
Автор: РБК-Україна

Окупанти так і не змогли подолати оборону українських військ на "Азовсталі". З цієї причини вище керівництво Росії має намір застосувати хімзброю проти наших військових.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву депутата міськради Маріуполя Олександра Лашина.

"У Маріуполі попереджають місцевих мешканців, щоб із завтрашнього дня вони не виходили на вулиці, бо наших хлопців, наших героїв хочуть викурити з "Азовсталі". У них нічого не виходить і вони вже хочуть застосувати такі геноцидні речі", - розповів депутат.

За його словами, саму хімічну атаку українських військових заплановано на 11 травня.

Раніше ми повідомляли, що командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, в якому повідомив, що війська РФ знаходяться на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. На території заводу тривають кровопролитні бої.

Також ми писали, що у Міністерстві оборони перевіряють інформацію щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі. Там припускають, що Росія могла використати фосфорні бомби.

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