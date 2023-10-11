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У РФ снарядний економ-режим в Херсонській області: в ЗСУ назвали причину

Росія, Середа 11 жовтня 2023 16:09
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У РФ снарядний економ-режим в Херсонській області: в ЗСУ назвали причину Фото: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Удари військових Збройних сил України по російській логістиці вже відображається на кількості ворожих обстрілів.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна - Укрінформ.

Гуменюк заявила, що загальна кількість обстрілів з лівого берега Херсонської області на правий тримається на покажчиках 60-70, проте щоденно спадає.

За її словами, попри те, що росіяни досі використовують по 300-400 снарядів, це все одно менше, за те, що було раніше.

"Раніше було і набагато більше снарядів зараз ми спостерігаємо певний економ-режим в їх використанні. Тобто поки що говорити про загальну нестачу зарано, але вже руйнування нами їхньої логістики відбивається, і знищення польових пунктів боєпостачання відображається на кількості обстрілів», – пояснила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, Херсон був захоплений російськими окупантами ще на початку повномасштабного вторгнення ворога наприкінці лютого 2022 року.

У листопаді в ході контрнаступальної кампанії Сили оборони України звільнили місто. 11 листопада українська армія зайшла у Херсон після того, як Росія заявила, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на лівий берег Дніпра.

Проте, з моменту деокупації правого берега Херсонської області окупанти щоденно обстрілюють його з лівого берега.

Зокрема, 7 жовтня російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок цієї атаки отримала поранення місцева мешканка. До цього, 5 жовтня, окупанти обстріляли центр Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

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