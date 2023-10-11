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У РФ снарядный эконом-режим в Херсонской области: в ВСУ назвали причину

Россия, Среда 11 октября 2023 16:09
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У РФ снарядный эконом-режим в Херсонской области: в ВСУ назвали причину Фото: начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Удары военных Вооруженных сил Украины по российской логистике уже отражается на количестве вражеских обстрелов.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина - Укринформ.

Гуменюк заявила, что общее количество обстрелов с левого берега Херсонской области на правый держится на указателях 60-70, однако ежедневно спадает.

По ее словам, несмотря на то, что россияне до сих пор используют по 300-400 снарядов, это все равно меньше, чем то, что было раньше.

"Раньше было и гораздо больше снарядов сейчас мы наблюдаем определенный эконом-режим в их использовании. То есть пока говорить об общей нехватке рано, но уже разрушение нами их логистики отражается, и уничтожение полевых пунктов боеснабжения отражается на количестве обстрелов", - пояснила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины.

Обстрелы Херсона

Напомним, Херсон был захвачен российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения врага в конце февраля 2022 года.

В ноябре в ходе контрнаступательной кампании Силы обороны Украины уволили город. 11 ноября украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все военные покинули областной центр и переправились на левый берег Днепра.

Однако с момента деоккупации правого берега Херсонской области оккупанты ежедневно обстреливают его с левого берега.

В частности, 7 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате этой атаки получила ранение местная жительница. До этого, 5 октября, оккупанты обстреляли центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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