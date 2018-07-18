РФ не сможет договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым есть решение cуда, - Климкин

Новости Политика 18.07.2018 - 04:30
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Глава МИД призвал Россию придерживаться общепринятых юридических норм и международного права

России не удастся договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины в Twitter.

"Попытка России договориться относительно внесудебного урегулирования дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет", - написал министр.

Он добавил, что Россия должна придерживаться общепринятых юридических норм и международного права.

Напомним, 17 июля во время встречи в Берлине Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

Встреча состоялась по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмайєра. В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак. Они обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставки газа.

"Нафтогаз" обнародовал решение Стокгольмского арбитража в части анбандлинга Россия приостановила работу "Северного потока"
Теги:  Российская Федерация,  газ,  Стокгольмский арбитраж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС