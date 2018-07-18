РФ не зможе домовитися про позасудове врегулювання справ, з яких є рішення арбітражу, - Клімкін

Глава МЗС закликав Росію дотримуватися загальноприйнятих юридичних норм і міжнародного права

Росії не вдасться домовитися про позасудове врегулювання справ, у яких Стокгольмський трибунал уже виніс рішення. По це заявив міністр закордонних справ України у Twitter.

"Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, у яких Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде", - написав міністр.

Він додав, що Росія має дотримуватися загальноприйнятих юридичних норм і міжнародного права.

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 17, 2018

Нагадаємо, 17 липня під час зустрічі у Берліні Україна, ЄС та Росія домовились розробити дорожню карту переговорів щодо газу.

Зустріч відбулася на запрошення міністра економіки Німеччини Петера Альтмайєра. У ній взяли участь віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр енергетики РФ Олександр Новак. Вони обговорили майбутній формат транзиту російського газу через Україну після завершення терміну дії чинних контрактів на постачання газу.