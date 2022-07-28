РФ смогла быстро захватить Чернобыль благодаря тайным агентам в Украине, - Reuters

Захват без боя

Российские войска вошли на территорию ЧАЭС во второй половине дня 24 февраля 2022 года. Станцию охраняли 169 бойцов Национальной гвардии, которые менее чем за два часа без боя сложили оружие. Это позволило противнику захватить Чернобыль и сделать его ключевым перевалочным пунктом на подступах к Киеву.

При этом Reuters отмечает, что быстрый захват ЧАЭС выглядит аномалией на фоне войны, которая продолжается пять месяцев. По данным издания, успешный блицкриг не был случайностью, а частью планов Кремля по внедрению тайных агентов в украинское государство.

Как сообщили пятеро источников, знакомых с задумками Кремля, военные советники российского президента Владимира Путина надеялись, что с помощью агентов потребуется небольшая военная сила и всего несколько дней, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского бежать или капитулировать.

А после разговоров с десятками официальных лиц в России и Украине и на основании украинского расследования о действиях сотрудников ЧАЭС, издание пришло к выводу, что проникновение тайных агентов Кремля было гораздо глубже, чем предполагалось.

Дело в отношении Нацгвардии

По словам одного из источников, Госбюро расследований пытается выяснить, действовала ли Национальная гвардия противозаконно на территории ЧАЭС. Некоторые судебные документы и свидетельские показания, раскрывают роль начальника службы безопасности станции Валентина Витера, который на сегодня находится под следствием и удерживается под стражей в связи с отсутствием на посту на момент захвата АЭС.

Как показывает выписка из реестра досудебных расследований, Витера также подозревают в государственной измене. Сам он отрицает обвинения, по его словам, в день вторжения он рекомендовал командиру подразделения Нацгвардии не подвергать опасности своих людей.

Еще один источник сообщил, что российских агентов отправили в Чернобыль еще в прошлом году для подкупа чиновников и подготовки бескровного захвата. Reuters не смогло проверить это утверждение, однако ГБР ведет расследование в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Андрея Наумова, которого подозревают в передаче секретных данных о системе безопасности на ЧАЭС.

Связи Чернобыльской АЭС с Москвой

Reuters утверждает, что шпионский аппарат Москвы был тесно связан с Чернобылем на протяжении десятилетий. После катастрофы 1986 года Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР поручил вербовать агентов из числа сотрудников станции.

Даже после того, как Украина стала независимой в 1991 году, шефы московской разведки сохранили влияние. Например, первым главой внутренней разведки Украины стал Николай Голушко, но после четырех месяцев вернулся в Москву и возглавил службу, которая была предшественницей сегодняшней КГБ.

В своих мемуарах он вспоминает, как его посетил тогдашний замглавы СБУ Олег Пугач и просил о помощи в поиске ткани для формы украинских разведчиков. По словам Голушко, тогда же были подписаны соглашения, согласно которым СБУ обязалась делиться с Россией разведывательной информацией.

Непосредственно знакомый с планами вторжения Кремля собеседник отметил, что шпионы на ЧАЭС в 1991 году официально вошли в состав силовых структур Украины, но продолжали выполнять приказы из Москвы.

Активизация тайной сети

В ноябре 2021 года Россия начала засылать в Украину агентов разведки под прикрытием для того, чтобы установить контакты с ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС. Цель - обеспечить бескровных захват станции во время вторжения.

Агентство Reuters не смогло проверить детали этой информации, поскольку ни ГБР, ни СБУ не ответили на вопросы.

Однако есть сведения о том, что Киев расследует три дела в отношении сотрудников ЧАЭС. И на сегодня выявлены как минимум два человека, подозреваемых в передаче секретной информации и содействии россиянам в захвате АЭС. Одним их них и является Валентин Витер, полковник СБУ, который во время вторжения был заместителем гендиректора и отвечал за охрану. Но за шесть дней до атаки ушел якобы на больничный.

Роль Андрея Наумова

Масштабы проникновения России в Чернобыль привлекли внимание украинских властей к СБУ. В том числе расследуется связь Витера с Андреем Наумовым, который до 2018 года возглавлял предприятие, отвечающее за управление имуществом в Зоне отчуждения, но после был назначен начальником отдела внутренней безопасности СБУ.

В прошлом 2021 году сообщалось о предотвращении покушения на Наумова, позже его уволили. Незадолго до вторжения он выехал из Украины, в июне 2022 года его арестовали в Сербии с крупной суммой наличных и изумрудами.

ГБР подтвердило информацию о том, что ведет досудебное расследование в отношении Наумова по делу о госизмене. И выясняет, собирал ли он данные о системе безопасности в Чернобыле, работая на АЭС, а затем в СБУ, и передал ли ее России.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта лишил Наумова звания бригадного генерала, после чего объявил его и еще одного генерала СБУ предателями. На сегодня Наумов остается под стражей в Сербии и не комментирует обвинения в госизмене. В СБУ также не ответили на вопросы о нем.

Ступенька на пути к Киеву

Для российских военных захват Чернобыля был всего лишь ступенькой к главной цели: взять под контроль правительство в Киеве. Кремль также ожидал, что агенты под прикрытием на руководящих должностях сыграют в этом решающую роль.

Не исключено, что речь идет о сотрудниках Минобороны Украины, которые находились под наблюдением Генпрокуратуры, а также одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. С середины апреля последний находится под стражей, его защита отказывается от комментариев.

Еще одной ключевой фигурой, был бывший депутат Олег Царев. Его могли готовить к тому, чтобы он возглавил временное правительство после захвата Киева. Частично это подтверждают его видео с оккупированных районов Киевской области, но в итоге Царев так и не добрался до Киева.