РФ змогла швидко захопити Чорнобиль завдяки таємним агентам в Україні, - Reuters

Захоплення без бою

Російські війська увійшли на територію ЧАЕС у другій половині дня 24 лютого 2022 року. Станцію охороняли 169 бійців Національної гвардії, які менш ніж за дві години без бою склали зброю. Це дозволило противнику захопити Чорнобиль і зробити його ключовим перевалочним пунктом на підступах до Києва.

При цьому Reuters зазначає, що швидке захоплення ЧАЕС виглядає аномалією на тлі війни, яка триває п'ять місяців. За даними видання, успішний бліцкриг не був випадковістю, а частиною планів Кремля щодо таємних агентів в українській державі.

Як повідомили п'ятеро джерел, знайомих з задумами Кремля, військові радники російського президента Володимира Путіна сподівалися, що за допомогою агентів буде потрібна невелика військова сила і лише кілька днів, щоб змусити президента України Володимира Зеленського бігти або капітулювати.

А після розмов з десятками офіційних осіб в Росії і Україні та на підставі українського розслідування про дії співробітників ЧАЕС, видання прийшло до висновку, що проникнення таємних агентів Кремля було набагато глибшим, ніж передбачалося.

Справа щодо Нацгвардії

За словами одного з джерел, Держбюро розслідувань намагається з'ясувати, чи діяла Національна гвардія протизаконно на території ЧАЕС. Деякі судові документи і показання свідків, розкривають роль начальника Служби безпеки станції Валентина Вітера, який на сьогодні перебуває під слідством і утримується під вартою через відсутність на посту на момент захоплення АЕС.

Як показує витяг з реєстру досудових розслідувань, Вітера також підозрюють у державній зраді. Сам він заперечує звинувачення, за його словами, в день вторгнення він рекомендував командиру підрозділу Нацгвардії не наражати на небезпеку своїх людей.

Ще одне джерело повідомило, що російських агентів відправили в Чорнобиль ще в минулому році для підкупу чиновників і підготовки безкровного захоплення. Reuters не змогло перевірити це твердження, проте ДБР веде розслідування щодо колишнього високопоставленого співробітника розвідки Андрія Наумова, якого підозрюють у передачі секретних даних про систему безпеки на ЧАЕС.

Зв'язки Чорнобильської АЕС з Москвою

Reuters стверджує, що шпигунський апарат Москви був тісно пов'язаний з Чорнобилем протягом десятиліть. Після катастрофи 1986 року Комітет державної безпеки (КДБ) СРСР доручив вербувати агентів з числа співробітників станції.

Навіть після того, як Україна стала незалежною в 1991 році, шефи московської розвідки зберегли вплив. Наприклад, першим головою внутрішньої розвідки України став Микола Голушко, але після чотирьох місяців повернувся до Москви і очолив службу, яка була попередницею сьогоднішньої КДБ.

У своїх мемуарах він згадує, як його відвідав тодішній заступник голови СБУ Олег Пугач і просив про допомогу в пошуку тканини для форми українських розвідників. За словами Голушка, тоді ж були підписані угоди, згідно з якими СБУ зобов'язалася ділитися з Росією розвідувальною інформацією.

Безпосередньо знайомий з планами вторгнення Кремля співрозмовник зазначив, що шпигуни на ЧАЕС в 1991 році офіційно увійшли до складу силових структур України, але продовжували виконувати накази з Москви.

Активізація таємної мережі

У листопаді 2021 року Росія почала засилати в Україну агентів розвідки під прикриттям для того, щоб встановити контакти з відповідальними за забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС. Мета - забезпечити безкровних захоплення станції під час вторгнення.

Агентство Reuters не змогло перевірити деталі цієї інформації, оскільки ані ДБР, ані СБУ не відповіли на питання.

Однак є відомості про те, що Київ розслідує три справи щодо співробітників ЧАЕС. І на сьогодні виявлено як мінімум дві особи, підозрюваних у передачі секретної інформації та сприянні росіянам у захопленні АЕС. Одним з них і є Валентин Вітер, полковник СБУ, який під час вторгнення був заступником гендиректора і відповідав за охорону. Але за шість днів до атаки пішов нібито на лікарняний.

Роль Андрія Наумова

Масштаби проникнення Росії в Чорнобиль привернули увагу української влади до СБУ. У тому числі розслідується зв'язок Вітера з Андрієм Наумовим, який до 2018 року очолював підприємство, що відповідає за управління майном в зоні відчуження, але після був призначений начальником відділу внутрішньої безпеки СБУ.

У минулому 2021 році повідомлялося про запобігання замаху на Наумова, пізніше його звільнили. Незадовго до вторгнення він виїхав з України, в червні 2022 року його заарештували в Сербії з великою сумою готівки і смарагдами.

ДБР підтвердило інформацію про те, що веде досудове розслідування щодо Наумова у справі про держзраду. І з'ясовує, чи збирав він дані про систему безпеки в Чорнобилі, працюючи на АЕС, а потім в СБУ, і чи передав її Росії.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня позбавив Наумова звання бригадного генерала, після чого оголосив його та ще одного генерала СБУ зрадниками. На сьогодні Наумов залишається під вартою в Сербії і не коментує звинувачення в держзраді. В СБУ також не відповіли на питання про нього.

Сходинка на шляху до Києва

Для російських військових захоплення Чорнобиля було всього лише сходинкою до головної мети: взяти під контроль уряд у Києві. Кремль також очікував, що агенти під прикриттям на керівних посадах зіграють в цьому вирішальну роль.

Не виключено, що мова йде про співробітників Міноборони України, які перебували під наглядом Генпрокуратури, а також одного з лідерів партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. З середини квітня останній перебуває під вартою, його захист відмовляється від коментарів.

Ще однією ключовою фігурою, був колишній депутат Олег Царьов. Його могли готувати до того, щоб він очолив тимчасовий уряд після захоплення Києва. Частково це підтверджують його відео з окупованих районів Київської області, але в підсумку Царьов так і не дістався до Києва.