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Названа сумма ущерба Чернобыльской АЭС от войск России

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Четверг 02 июня 2022 18:49
Названа сумма ущерба Чернобыльской АЭС от войск России Фото: Чернобыльская АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские военные украли или уничтожили имущество Чернобыльской атомной электростанции на сумму более 135 миллиона долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Стоимость замены того, что было утрачено (вследствие вторжения войск РФ - ред.) равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", - заявил Крамаренко.

По его информации, россияне похитили или уничтожили около 698 компьютеров, 344 автомобилей, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС.

Он рассказал, что большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси.

Также Крамаренко отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".

Напомним, ранее Офис генерального прокурора Украины обнародовал фото и назвал имя российского генерала, который руководил армией оккупанта во время захвата и разграбления ЧАЭС. Это - генерал-майор полиции РФ Олег Якушев.

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