Названа сумма ущерба Чернобыльской АЭС от войск России

Российские военные украли или уничтожили имущество Чернобыльской атомной электростанции на сумму более 135 миллиона долларов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post , об этом заявил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

"Стоимость замены того, что было утрачено (вследствие вторжения войск РФ - ред.) равна более 135 миллионам долларов. Программное обеспечение, которое было сделано специально для ЧАЭС, незаменимо", - заявил Крамаренко.

По его информации, россияне похитили или уничтожили около 698 компьютеров, 344 автомобилей, 1500 дозиметров радиации и практически все средства пожаротушения, которые находились в распоряжении ЧАЭС.

Он рассказал, что большинство украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, сейчас находится на территории приграничных областей Беларуси.

Также Крамаренко отметил, что россияне планировали захватить атомную электростанцию на долгий период. Они в самом начале оккупации направили туда сотрудников "Росатома", которые должны были стать "новым руководством".