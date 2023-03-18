UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ здійснює варварські звірства в Україні: Британія про ордер на арешт Путіна

Фото: Британія позитивно оцінила рішення про ордер на арешт Путіна (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Винні за військові злочини армії РФ в Україні мають бути справедливо покарані. Британія позитивно оцінила рішення Міжнародного карного суду про ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.

"Сьогоднішня заява Міжнародного кримінального суду є важливим кроком для забезпечення притягнення винних до відповідальності, під час війни було скоєно варварські звірства, у тому числі проти дітей", - заявив заступник постпреду Британії в ООН Джеймс Каріукі.

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку він також наголосив, що Британія повністю віддана справі притягнення Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні.

Раніше повідомляли, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив, що Путін явно скоїв військові злочини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВеликобританія