РФ скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів в Україні з початку повномасштабної війни

Четвер 06 листопада 2025 02:55
РФ скоїла майже 200 тисяч воєнних злочинів в Україні з початку повномасштабної війни Фото: в ОГП вважають таку кількість воєнних злочинів геноцидом української нації (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Від початку повномасштабної війни Росія скоїла в Україні понад 190 тисяч воєнних злочинів. При цьому повідомлено про підозру було 1029 військовим країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

З початку вторгнення РФ зареєстровано понад 190 тисяч фактів воєнних злочинів, до відповідальності притягують як виконавців, так і російське керівництво. За цей час підозри оголошено 1029 російським військовим, до суду передано 747 обвинувальних актів, а 206 осіб вже засуджені.

Заступник генпрокурора Андрій Лещенко, який зустрівся із представниками Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні, заявив наступне:

"Те, що ми бачимо, це планована державна політика знищення української нації. Саме тому наші розслідування зосереджені не лише на виконавцях, а насамперед на політичному та військовому керівництві держави-агресорки", - підкреслив він.

Атаки на цивільних РФ скоює все частіше

Начальник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь повідомив про зростання кількості атак на цивільне населення та динаміку розслідувань.

За його словами, лише за дев’ять місяців цього року зафіксовано понад 5,1 тисячі атак дронами по цивільних, що вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік. Він зазначив, що такі дії мають ознаки злочинів проти людяності.

Окремо сторони обговорили останній звіт Незалежної міжнародної комісії ООН щодо ситуації в Україні. У документі зафіксовано численні випадки застосування сили проти цивільних на тимчасово окупованих і прифронтових територіях, зокрема систематичні атаки дронами та випадки депортацій.

Учасники зустрічі підкреслили важливість подальшої співпраці та обміну даними для повного й об’єктивного документування воєнних злочинів РФ.

Правосуддя над РФ

Нагадаємо, пів року тому президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Тоді Зеленський заявив, що перед судом постануть усі російські воєнні злочинці, зокрема Путін.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі визнав російського диктатора Володимира Путіна винним у скоєнні воєнних злочинів проти України. До відповідальності притягують і його найближче оточення, яке брало участь у плануванні та виконанні агресії.

У березні 2023 року МКС видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують в незаконній депортації населення та дітей з території України до Росії.

Також главу Кремля та його оточення звинувачують у системних нападах на цивільних, депортаціях та інших злочинах проти людяності. Судові рішення МКС підтверджують їхню особисту і політичну відповідальність за перераховані дії.

