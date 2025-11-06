РФ совершила почти 200 тысяч военных преступлений в Украине с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны Россия совершила в Украине более 190 тысяч военных преступлений. При этом сообщено о подозрении было 1029 военным страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

С начала вторжения РФ зарегистрировано более 190 тысяч фактов военных преступлений, к ответственности привлекают как исполнителей, так и российское руководство. За это время подозрения объявлены 1029 российским военным, в суд передано 747 обвинительных актов, а 206 человек уже осуждены.

Заместитель генпрокурора Андрей Лещенко, который встретился с представителями Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Украине, заявил следующее:

"То, что мы видим, это планируемая государственная политика уничтожения украинской нации. Именно поэтому наши расследования сосредоточены не только на исполнителях, а прежде всего на политическом и военном руководстве государства-агрессора", - подчеркнул он.

Атаки на гражданских РФ совершает все чаще

Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь сообщил о росте количества атак на гражданское население и динамике расследований.

По его словам, только за девять месяцев этого года зафиксировано более 5,1 тысячи атак дронами по гражданским, что вдвое больше, чем за весь 2024 год. Он отметил, что такие действия имеют признаки преступлений против человечности.

Отдельно стороны обсудили последний отчет Независимой международной комиссии ООН по ситуации в Украине. В документе зафиксированы многочисленные случаи применения силы против гражданских на временно оккупированных и прифронтовых территориях, в частности систематические атаки дронами и случаи депортаций.

Участники встречи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества и обмена данными для полного и объективного документирования военных преступлений РФ.