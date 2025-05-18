РФ сбросила взрывчатку на авто в Херсоне: двое мужчин в больнице

В Херсоне российский дрон сбросил взрывчатку на авто. Пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.

По данным Херсонской ОГА, оба мужчины получили серьезные травмы - в частности взрывные, черепно-мозговые и осколочные ранения, а также контузии.

Как сообщается, в результате удара пострадали двое мужчин в возрасте 64 и 51 год.

В Херсоне российские военные атаковали гражданский автомобиль, сбросив взрывчатку с дрона.

Обстрелы Херсона и области

Военные дроны РФ все чаще используются для точечных ударов по гражданской инфраструктуре и транспорту.

За последние недели это уже не первый случай, когда беспилотники врага применяют взрывчатку против мирного населения.

Напомним, что в Херсоне утром 17 мая российские войска атаковали гражданских работников коммунального предприятия с помощью ударного дрона.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Кроме того, 17 апреля в Херсоне россияне атаковали "скорую", и в результате обстрела были ранены медик и водитель.

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