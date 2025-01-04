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РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області: під завалами можуть бути люди

Фото: РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області 4 січня (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Гурковська

Росія скинула бомбу на житлову багатоповерхівку у Сумській області 4 січня. Серед поранених є діти, також люди можуть бути під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Серед поранених є діти

Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку. 

"Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина", - зазначили в адміністрації.

Руйнування та люди під завалами

Наразі відомо, що ударом зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку.

"Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди", - кажуть в ОВА.

Наслідки скиду КАБа на багатоповерхівку у Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)

Обстріли Сумської області

Російські війська постійно з початку масштабного вторгнення в Україну атакують Сумську область. Найбільше від обстрілів страждають прикордонні райони.

Так, 3 січня російська армія атакувала Сумську область дронами. Росіяни використали "Шахеди" зі шрапнеллю.

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