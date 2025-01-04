РФ скинула бомбу на багатоповерхівку у Сумській області: під завалами можуть бути люди

"Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району", - йдеться у повідомленні.

Серед поранених є діти

Як зазначили в ОВА, росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.

"Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина", - зазначили в адміністрації.

Руйнування та люди під завалами

Наразі відомо, що ударом зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку.

"Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди", - кажуть в ОВА.

Наслідки скиду КАБа на багатоповерхівку у Сумській області (t.me/Sumy_news_ODA)