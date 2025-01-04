РФ сбросила бомбу на многоэтажку в Сумской области: под завалами могут быть люди

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно с начала масштабного вторжения в Украину атакуют Сумскую область. Больше всего от обстрелов страдают приграничные районы.

Так, 3 января российская армия атаковала Сумскую область дронами. Россияне использовали "Шахеды" со шрапнелью.

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