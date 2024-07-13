РФ скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області: є жертви, багато поранених

Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
За даними правоохоронців, через вчорашні удари на місці загинули троє чоловіків, серед них - 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.
При цьому серед поранених - 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.
Крім того, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.
На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби. Правоохоронці задокументували наслідки атаки.
Нагадаємо, вчора РФ скинула п'ять керованих авіабомб УМПБ Д-30СН на Мирноград Донецької області. Поліція повідомляла про пошкодження десятків приватних будинків, дві багатоповерхівки, заклади освіти, магазин та автівки.
Додамо, що Мирноград часто під російськими обстрілами. Раніше путінські війська скинули авіабомби на дитячий садок, тоді поранення отримали п'ятеро людей.
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