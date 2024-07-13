UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ скинула авіабомбу на зупинку з людьми в Донецькій області: є жертви, багато поранених

Фото: росіяни атакували зупинку з людьми в Мирнограді (facebook.com/don.gunp)
Автор: Марія Кучерявець

Росія влучила двома авіабомбами УМПБ Д-30СН у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області. Внаслідок чого четверо людей загинуло, а ще 9 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними правоохоронців, через вчорашні удари на місці загинули троє чоловіків, серед них - 42-річний водій автобуса. Жінка, 1983 року народження, померла в лікарні.

При цьому серед поранених - 16-річний хлопець, а також ще восьмеро людей віком від 20 до 62 років.

Крім того, руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і пʼять приватних будинків, чотири крамниці, дві адмінбудівлі та два заклади освіти, цивільний автомобіль.

На місці працювали вибухотехніки, парамедики, слідчо-оперативна група поліції, а також всі профільні служби. Правоохоронці задокументували наслідки атаки.

 
Фото: наслідки удару російських авіабомб у Мирнограді (facebook.com/don.gunp)

Обстріл Мирнограда

 

Нагадаємо, вчора РФ скинула п'ять керованих авіабомб УМПБ Д-30СН на Мирноград Донецької області. Поліція повідомляла про пошкодження десятків приватних будинків, дві багатоповерхівки, заклади освіти, магазин та автівки.

Додамо, що Мирноград часто під російськими обстрілами. Раніше путінські війська скинули авіабомби на дитячий садок, тоді поранення отримали п'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьАвіаудариВійна в УкраїніВійна Росії проти України