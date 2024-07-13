РФ сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области: есть жертвы, много раненых

По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.

Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.

Фото: последствия удара российских авиабомб в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)

Обстрел Мирнограда