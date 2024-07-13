RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ сбросила авиабомбу на остановку с людьми в Донецкой области: есть жертвы, много раненых

Фото: россияне атаковали остановку с людьми в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)
Автор: Мария Кучерявец

Россия попала двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН в остановку общественного транспорта и админздания в Мирнограде Донецкой области. В результате чего четыре человека погибли, а еще 9 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным правоохранителей, из-за вчерашних ударов на месте погибли трое мужчин, среди них - 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, скончалась в больнице.

При этом среди раненых - 16-летний парень, а также еще восемь человек от 20 до 62 лет.

Кроме того, разрушены восемь многоквартирных и пять частных домов, четыре магазина, два админздания и два учебных заведения, гражданский автомобиль.

На месте работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции и все профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки.

 

Фото: последствия удара российских авиабомб в Мирнограде (facebook.com/don.gunp)

Обстрел Мирнограда

 

Напомним, вчера РФ сбросила пять управляемых авиабомб УМПБ Д-30СН на Мирноград Донецкой области. Полиция сообщала о повреждениях десятков частных домов, двух многоэтажках, учебных заведениях, магазине и автомобиле.

Мирноград часто под российскими обстрелами. Ранее путинские войска сбросили авиабомбы на детский сад, тогда ранения получили пять человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьАвиаударыВойна в УкраинеВойна России против Украины