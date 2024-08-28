РФ скинула авіабомбу на село під Покровськом: загинула ціла родина

За даними слідства, 28 серпня окупанти скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

"Засіб ураження поцілив по приватному сектору, атакувавши будинок. Під завалами будинку загинула ціла родина - 45 та 53-річні батьки, а також їх 17-річний син і донька 24 років. Їх тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).