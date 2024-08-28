РФ сбросила авиабомбу на село под Покровском: погибла целая семья

По данным следствия, 28 августа оккупанты сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района.

"Средство поражения попало по частному сектору, атаковав дом. Под завалами дома погибла целая семья - 45 и 53-летние родители, а также их 17-летний сын и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели", - говорится в сообщении.

Предварительно, враг нанес удар с использованием управляемой авиационной бомбы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).