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РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: багато поранених

Костянтинівка, Четвер 08 травня 2025 08:23
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РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: багато поранених Фото: РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці ввечері 7 травня. 12 людей поранені, одна жінка, ймовірно, перебуває під завалами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Донецьку облпрокуратуру.

Так, 7 травня, о 22:50, війська РФ атакували Костянтинівку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК.

"Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження", - йдеться у повідомленні.
РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: багато пораненихНаслідки атаки авіабомби на багатоповерхівку у Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу.

"Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин", - додали у прокуратурі.

Обстріли Костянтинівки

Костянтинівка - місто в Краматорському районі Донецької області, центр Костянтинівської міської громади. Було окуповане російськими військами у 2014 році. Звільнене від окупантів 5 липня 2014 року в ході проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами.

Наразі окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку. Наприклад, у квітні росіяни завдали 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об’єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Внаслідок атаки було поранено одну людину.

Також російська армія атакувала колону автівок з людьми, які евакуювались з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.

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