РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке: много раненых

Российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке вечером 7 мая. 12 человек ранены, одна женщина, вероятно, находится под завалами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру .

Так, 7 мая, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК.

"Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение", - говорится в сообщении.

Последствия атаки авиабомбы на многоэтажку в Константиновке (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

"Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами. В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин", - добавили в прокуратуре.