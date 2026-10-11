РФ скинула авіабомби на багатоповерхівки у Слов’янську, є постраждалі

Російські війська вранці 11 жовтня скинули три авіабомби на Слов'янськ Донецької області. Частково зруйновані дві багатоповерхівки, семеро людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
"Близько 10:00 ворог скинув на спальний район міста три ФАБ-250. Частково зруйновані дві багатоповерхівки. Ще 7 багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені", - повідомив Лях.
Наразі відомо про 7 постраждалих. Троє з них госпіталізовані, іншим допомога надана амбулаторно.
Ще один чоловік, 1986 року народження, отримав поранення сьогодні, в результаті ворожого прильоту на іншій локації в приватному секторі.
Фото: наслідки авіаудару по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.
Зокрема, внаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.