UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ скинула авіабомби на багатоповерхівки у Слов’янську, є постраждалі

13:48 11.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: Росія скинула авіабомби на багатоповерхівки у Слов’янську (facebook.com/Vadymlyakh)

Російські війська вранці 11 жовтня скинули три авіабомби на Слов'янськ Донецької області. Частково зруйновані дві багатоповерхівки, семеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Близько 10:00 ворог скинув на спальний район міста три ФАБ-250. Частково зруйновані дві багатоповерхівки. Ще 7 багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені", - повідомив Лях.

Наразі відомо про 7 постраждалих. Троє з них госпіталізовані, іншим допомога надана амбулаторно.

Ще один чоловік, 1986 року народження, отримав поранення сьогодні, в результаті ворожого прильоту на іншій локації в приватному секторі.

Фото: наслідки авіаудару по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

Нагадаємо, у ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників, однак є влучання.

Зокрема, внаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпро поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька областьАвіаудариВійна в Україні