РФ скинула авіабомби на багатоповерхівки у Слов’янську, є постраждалі

"Близько 10:00 ворог скинув на спальний район міста три ФАБ-250. Частково зруйновані дві багатоповерхівки. Ще 7 багатоквартирних будинків та магазин пошкоджені", - повідомив Лях.

Наразі відомо про 7 постраждалих. Троє з них госпіталізовані, іншим допомога надана амбулаторно.

Ще один чоловік, 1986 року народження, отримав поранення сьогодні, в результаті ворожого прильоту на іншій локації в приватному секторі.

Фото: наслідки авіаудару по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)