РФ скинула 7 авіабомб по Костянтинівці: знищено будівлі, є жертви

Сьогодні вранці Костянтинівка зазнала масованих авіаударів, коли росіяни скинули на місто сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених є переселенці з Бахмута.

Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, 21 приватну оселю, 3 промислових об'єкти, магазин, 16 гаражів, а також знищено два газогони та лінії електропередач. Крім того, постраждали дев'ять автомобілів.

Фото: поліція Донецької області

Місцева влада та рятувальники роблять усе можливе для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.