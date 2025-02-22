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РФ скинула 7 авіабомб по Костянтинівці: знищено будівлі, є жертви

Фото: РФ масовано атакувала авіабомбами Костянтинівку (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія масовано атакувала Костянтинівку авіабомбами, спричинивши значні руйнування. За попередніми даними, двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна та поліцію Донецької області.

Сьогодні вранці Костянтинівка зазнала масованих авіаударів, коли росіяни скинули на місто сім бомб "ФАБ-250". Внаслідок атаки загинуло щонайменше двоє людей, ще троє зазнали поранень. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Серед загиблих - чоловіки віком 62 та 72 роки. Поранено трьох жінок віком 56, 61 і 71 рік, найстаршу постраждалу евакуювали до лікарні у тяжкому стані. Серед поранених є переселенці з Бахмута.

Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, 21 приватну оселю, 3 промислових об'єкти, магазин, 16 гаражів, а також знищено два газогони та лінії електропередач. Крім того, постраждали дев'ять автомобілів.

 
 Фото: поліція Донецької області

Місцева влада та рятувальники роблять усе можливе для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги постраждалим.

Атака на Констянтиновку

19 лютого російська армія здійснила масовані авіаудари по Костянтинівці в Донецькій області, внаслідок яких загинули та постраждали люди. Як повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов, перший удар було зафіксовано о 00:10, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, а ще одна отримала поранення. Водночас була інформація про можливі жертви під завалами.

ДСНС зазначає, що після нічного удару під завалами було виявлено тіла двох загиблих, а рятувальники успішно ліквідували осередки пожежі. Двоє людей також отримали поранення.

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