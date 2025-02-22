РФ сбросила 7 авиабомб по Константиновке: уничтожены здания, есть жертвы

Сегодня утром Константиновка подверглась многочисленным авиаударам, которые привели к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям еще четырех.

Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, в результате обстрелов повреждены 10 многоэтажных домов, 21 частный дом, 3 промышленных объекта, магазин, 16 гаражей, а также уничтожены два газопровода и линии электропередач. Кроме того, пострадали девять автомобилей.

Местные власти и спасатели делают все возможное для ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.