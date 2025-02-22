РФ сбросила 7 авиабомб по Константиновке: уничтожены здания, есть жертвы

Россия массированно атаковала Константиновку авиабомбами, вызвав значительные разрушения. По предварительным данным, два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Сегодня утром Константиновка подверглась многочисленным авиаударам, которые привели к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям еще четырех.
Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.
По предварительным данным, в результате обстрелов повреждены 10 многоэтажных домов, 21 частный дом, 3 промышленных объекта, магазин, 16 гаражей, а также уничтожены два газопровода и линии электропередач. Кроме того, пострадали девять автомобилей.
Местные власти и спасатели делают все возможное для ликвидации последствий атаки и оказания помощи пострадавшим.
19 февраля российская армия осуществила массированные авиаудары по Константиновке в Донецкой области, в результате которых погибли и пострадали люди. Как сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов, первый удар был зафиксирован в 00:10, в результате чего один гражданский человек погиб, а еще один получил ранения. В то же время была информация о возможных жертвах под завалами.
ГСЧС отмечает, что после ночного удара под завалами были обнаружены тела двух погибших, а спасатели успешно ликвидировали очаги пожара. Два человека также получили ранения.