У РФ скаржаться на вибухи та атаку дронів у Курську

Так, у ніч проти 14 червня влада регіону заявила про ракетну небезпеку, проте пізніше оголосила про загрозу ударів із застосуванням дронів.

Близько четвертої години ночі за місцевим часом губернатор заявив про роботу ППО над Курськом.

А приблизно через пів години губернатор відзвітував про попередні результати відбиття повітряної атаки. За його словами, було збито п'ять дронів літакового типу. В нальоті безпілотників російський чиновник традиційно обвинувачує Україну.

"Бійці ППО збили вже 5 українських БПЛА літакового типу в Курському небі", - написав Старовойт.

Між тим в місцевих пабліках повідомляли про вибухи в районі Курська, а також оприлюднили в мережі відповідні відео.

Атака дронів у Росії 14 червня

Варто зазначити, що заяви російської сторони про атаку безпілотників цієї ночі не обмежуються лише Курськом та областю. Так, перед тим про удар дронами розповідали представники влади у Воронезькій та Ростовській областях.

Так, стало відомо, що у місті Морозовськ Ростовській області під час атаки БПлА та роботи ППО сталася пожежа, а у деяких будинках зникло світло. Нагадаємо, цьому місті розташований військовий аеродром.

Крім того, у Воронезькій області дрони атакували нафтобазу у Ліскінському районі, та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Місцевий губернатор стверджує, що постраждалих немає, і триває ліквідація наслідків події, а також уточнюється інформація щодо пошкоджень об'єкта.