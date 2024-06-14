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В РФ жалуются на взрывы и атаку дронов в Курске

Иллюстративное фото: в Курской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

В Курской области (Российская Федерация) этой ночью раздавались взрывы, в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников в районе города Курск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта и местные паблики.

Так, в ночь на 14 июня власти региона заявили о ракетной опасности, однако позже объявили об угрозе ударов с применением дронов.

Около четырех часов ночи по местному времени губернатор заявил о работе ПВО над Курском.

А примерно через полчаса губернатор отчитался о предварительных результатах отражения воздушной атаки. По его словам, были сбиты пять дронов самолетного типа. В налете беспилотников российский чиновник традиционно обвиняет Украину.

"Бойцы ПВО сбили уже 5 украинских БПЛА самолетного типа в Курском небе", - написал Старовойт.

Между тем, в местных пабликах сообщали о взрывах в районе Курска, а также обнародовали в сети соответствующие видео.

Атака дронов в России 14 июня

Следует отметить, что заявления российской стороны об атаке беспилотников этой ночью не ограничиваются только Курском и областью. Так, прежде об ударе дронами рассказывали представители власти в Воронежской и Ростовской областях.

Так, стало известно, что в городе Морозовске Ростовской области во время атаки БПлА и работы ПВО произошел пожар, а в некоторых домах исчез свет. Напомним, в этом городе расположен военный аэродром.

Кроме того, в Воронежской области дроны атаковали нефтебазу в Лискинском районе и серьезно повредили резервуары с топливом. Местный губернатор утверждает, что пострадавших нет, и продолжается ликвидация последствий происшествия, а также уточняется информация о повреждениях объекта.

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Курская областьВойна России против УкраиныВзрывыАтака дронов