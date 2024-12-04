У РФ скаржаться на вибухи в районі рязанської авіабази

Місцеві жителі розповіли представникам російських ЗМІ, що вибухи в районі Дягілєво, де знаходиться авіабаза, було чути близько четвертої години.

Також росмедіа пишуть, що біля Рязані також начебто було чути звуки, характерні для безпілотників. Повідомляється також про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Додамо, під ранок в інтернеті було оприлюднене відео із вибухом в районі Рязані.

Натомість заяв представників місцевої влади щодо ситуації в Рязані та районі - наразі немає.

Довідка: на авіабазі Дягілєво, за відкритими даними, дислоковані 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу (ЦБЗ ПЛС), який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

Крім того, на цьому летовищі розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. А поруч з авіабазою Дягілєво також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод.

Зазначимо також, що відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

Аеродром Дягілєво в Ростовській області на мапі (фото: скрін wikipedia.org)

Атаки на аеродром Дягілєво

Ще наприкінці 2022 року у грудні на авіабазі Дягілєво внаслідок вибухів було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС та бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3. Також там було уражено вантажівку-авіазаправник, загинули та були поранені кілька військових РФ.

Російська сторона заявляла, що тоді Дягілєво було атаковано українськими дронами.

А в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що 5 грудня 2022-го російська авіабаза "Дягілєво" була атакована за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж". Вони були начинені вибухівкою.

Також нагадаємо, у ніч проти 27 липня цього року на аеродромі Дягілєво також пролунали вибухи на тлі заяв про повітряну атаку із застосуванням БПЛА.