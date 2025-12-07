РФ системно атакує Печенізьку дамбу: ЗСУ розкрили план дій у разі критичних пошкоджень

Печенізька дамба, що у Харківській області, вже тривалий час зазнає системних російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 16-го армійського корпусу Збройних Сил України.
За даними військових, росіяни намагаються знищити стратегічний об’єкт, використовуючи "Шахеди", КАБи, ракети різних типів, а також ударні дрони "Молнія" та FPV-дрони.
" Лише за останні дні фіксуються декілька спроб ураження цієї ділянки. Позавчора російська ракета вдарила по дачному масиву поруч, знищивши понад десять будинків", - сказано у повідомленні.
Військові зазначають, що давно усвідомили ризики та завчасно підготували плани реагування на можливе критичне пошкодження дамби. Зокрема, розроблено запасні маршрути руху, які й раніше використовувалися, а нині забезпечують повноцінну логістику.
Також було накопичено необхідні запаси матеріально-технічних засобів, тож імовірна тимчасова втрата можливості пересування через дамбу не вплине критично на ведення бойових дій.
Крім того, Сили оборони готові оперативно відновити переправу у разі потреби. Для цього підготовлені інженерні підрозділи та спеціальна техніка, що працюють за напрацьованими схемами.
Зазначається, що Печенізька дамба є ключовим об’єктом водопостачання та безпеки десятків населених пунктів Харківщини.
"Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І", - сказано у повідомленні.
Сьогодні, 7 грудня, російська армія вдарила по греблі Печенізького водосховища, що у Харківській області. Через це у Печенізькій громаді тимчасово зупинено рух по греблі.
Водосховище простягається від Печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області.