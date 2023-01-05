РФ сіє дезінформацію. Білий дім не підтверджує знищення систем HIMARS в Україні

У вівторок, 3 січня, Міноборони РФ повідомило у звіті про нібито "знищення двох пускових установок реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва".

За словами Кірбі, у Білому домі бачили заяви росіян, проте США не мають інформації, що це є правдою.

Він додав, що раніше росіяни вже публікували такі звіти. Тому у Білому домі припускають, що це частина дезінформаційної кампанії президента Володимира Путіна.

Крім того, представник Білого дому розповів, що США можуть надати Україні додаткові HIMARS.

"HIMARS довели свою ефективність, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну системами озброєнь, як ви чули від президента, так довго, як це буде потрібно", - наголосив він.