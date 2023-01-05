РФ сеет дезинформацию. Белый дом не подтверждает уничтожение систем HIMARS в Украине

Белый дом не подтверждает заявление Москвы о том, что российские военные уничтожили американские системы HIMARS в Украине.
Об этом заявил представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Во вторник, 3 января, Минобороны РФ сообщило в отчете о якобы "уничтожении двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства".
По словам Кирби, в Белом доме видели заявления россиян, однако у США нет информации, что это является правдой.
Он добавил, что ранее россияне уже публиковали подобные отчеты. Поэтому в Белом доме предполагают, что это часть дезинформационной кампании президента Владимира Путина.
Кроме того, представитель Белого дома рассказал, что США могут предоставить Украине дополнительные HIMARS.
"HIMARS доказали свою эффективность, и мы будем продолжать поддерживать Украину системами вооружений, как вы слышали от президента, так долго, как это потребуется", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также мы писали, что СБУ задержала четырех российских агентов, которые собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области.
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