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РФ шукає винних у пожежах в окупованій Луганській області, - ЦНС

Фото: МНС Росії (скрин)
Автор: Едуард Ткач

Впродовж тижня у тимчасово окупованій Луганській області вирували масштабні пожежі. Росіянам не вдавалося їх приборкати через дефіцит пожежників в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Як пише інформаційний ресурс, пожежа охопила околиці міста Антрацит і знищила десятки житлових будинків. Внаслідок браку рятувальників, надавати допомогу населенню вчасно не вдавалося.

У зв'язку з цим російські окупанти почали розслідувати "можливі диверсії" й під цим приводом знову почали перевірки місцевого населення.

У ЦНС зазначили, що ворог вже не вперше використовує трагедії аби репресувати українців. Тому Центр національного спротиву закликав українців бути пильними і користуватись їх порадами, щоб вберегти своє життя.

Нагадаємо, нещодавно цей інформаційний ресурс повідомив, що в тимчасово окупованому Криму посилили перевірки населення через успішні атаки української армії.

Зокрема, російські загарбники збільшили кількість патрулів біля портів і військових об'єктів. Вони вибірково перевіряють місцеве населення, а саме - телефони та інформацію, яка міститься в них.

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