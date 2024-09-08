РФ шукає винних у пожежах в окупованій Луганській області, - ЦНС

Як пише інформаційний ресурс, пожежа охопила околиці міста Антрацит і знищила десятки житлових будинків. Внаслідок браку рятувальників, надавати допомогу населенню вчасно не вдавалося.

У зв'язку з цим російські окупанти почали розслідувати "можливі диверсії" й під цим приводом знову почали перевірки місцевого населення.

У ЦНС зазначили, що ворог вже не вперше використовує трагедії аби репресувати українців. Тому Центр національного спротиву закликав українців бути пильними і користуватись їх порадами, щоб вберегти своє життя.