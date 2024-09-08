РФ ищет виновных в пожарах в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Как пишет информационный ресурс, пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. В результате нехватки спасателей оказывать помощь населению вовремя не удавалось.

В связи с этим российские оккупанты начали расследовать "возможные диверсии" и под этим поводом снова начали проверки местного населения.

В ЦНС отметили, что враг уже не впервые использует трагедии, чтобы репрессировать украинцев. Поэтому Центр национального сопротивления призвал украинцев быть бдительными и пользоваться их советами, чтобы уберечь свою жизнь.