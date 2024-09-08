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РФ ищет виновных в пожарах в оккупированной Луганской области, - ЦНС

Фото: МЧС России (скрин)
Автор: Эдуард Ткач

В течение недели во временно оккупированной Луганской области бушевали масштабные пожары. Россиянам не удавалось их потушить из-за дефицита пожарных в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как пишет информационный ресурс, пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. В результате нехватки спасателей оказывать помощь населению вовремя не удавалось.

В связи с этим российские оккупанты начали расследовать "возможные диверсии" и под этим поводом снова начали проверки местного населения.

В ЦНС отметили, что враг уже не впервые использует трагедии, чтобы репрессировать украинцев. Поэтому Центр национального сопротивления призвал украинцев быть бдительными и пользоваться их советами, чтобы уберечь свою жизнь.

Напомним, недавно данный информационный ресурс сообщил, что во временно оккупированном Крыму ужесточили проверки населения из-за успешных атак украинской армии.

В частности, российские захватчики увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Они избирательно проверяют местное население, а именно - телефоны и информацию, которая содержится в них.

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