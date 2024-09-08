РФ ищет виновных в пожарах в оккупированной Луганской области, - ЦНС

В течение недели во временно оккупированной Луганской области бушевали масштабные пожары. Россиянам не удавалось их потушить из-за дефицита пожарных в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Как пишет информационный ресурс, пожар охватил окрестности города Антрацит и уничтожил десятки жилых домов. В результате нехватки спасателей оказывать помощь населению вовремя не удавалось.
В связи с этим российские оккупанты начали расследовать "возможные диверсии" и под этим поводом снова начали проверки местного населения.
В ЦНС отметили, что враг уже не впервые использует трагедии, чтобы репрессировать украинцев. Поэтому Центр национального сопротивления призвал украинцев быть бдительными и пользоваться их советами, чтобы уберечь свою жизнь.
Напомним, недавно данный информационный ресурс сообщил, что во временно оккупированном Крыму ужесточили проверки населения из-за успешных атак украинской армии.
В частности, российские захватчики увеличили количество патрулей возле портов и военных объектов. Они избирательно проверяют местное население, а именно - телефоны и информацию, которая содержится в них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.