РФ штурмували укріплення ЗСУ у Часовому Ярі, артилерія била понад 200 разів

"На Краматорському напрямку противник штурмував наші укріплення в Часовому Яру, в районі Білої Гори та Диліївки. Найзапекліші бої відбувалися в місті Часів Яр, по якому окупанти нанесли 215 артобстрілів", - сказано у повідомленні.

Одночасно ворог намагався евакуювати свою бронетехніку, яка була пошкоджена раніше, та поранених. Після нанесення вогневого ураження було знищено дві російські БМП та БРЕМ.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені на Покровському напрямку. Противник проводив активні наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Сергіївка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Дачне та Улакли.

Важкі бої тривали в Лисівці, Зеленому, Шевченко, Нововасилівці, Надіївці та Янтарному. Сили оборони наносять ворогу втрат в живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Харківському напрямку противник проводив штурмові дії у Вовчанську та Стариці: зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку атаки ворога були спрямовані на наші позиції в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки. Для підтримки своїх наступальних дій неподалік Піщаного окупанти намагалися застосувати бронетехніку.

В результаті вогневого ураження було знищено ворожий танк, решта ББМ – були пошкоджені. Противник від подальших атакувальних дій відмовився.

На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

Для прориву нашої оборони на Сіверському напрямку ворог активно застосовував мото- та бронетехніку. Атаки ворога були спрямовані на наші позиції в Білогорівці, поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Результат роботи наших артилеристів та пілотів БПЛА – два російських танки, десять ББМ та шість мотоциклів, які були знищені та пошкоджені.

На Торецькому напрямку тривали бої неподалік Дачного та в міській забудові Торецька. В районі Леонідівки нашими воїнами знищено дві ББМ та три автомобілі противника, за допомогою яких, росіяни намагалися прорвати нашу оборону. Тривають заходи з виявлення та знищення залишків штурмових груп окупантів.

На Новопавлівському напрямку противник проводив штурмові дії в районі Костянтинополя та Улакли. Неподалік Розливу з метою доставки особового складу на передові позиції противник застосував техніку. В результаті вогневого ураження було знищено дві ББМ та чотири баггі росіян. Залишки десанту повернулися у вихідний район.

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення. Росіяни намагались просунутись на Краматорському напрямку.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойових броньованих машини.