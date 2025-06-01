РФ штурмує по всій лінії фронту: в Генштабі назвали найнебезпечніші місця боїв за добу

За останню добу на фронті відбувся 141 запеклий бій. Сили оборони України продовжують стримувати противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

31 травня 2025 року російські загарбники активізувалися по всій лінії фронту. Було зафіксовано 141 бойове зіткнення, численні ракетні та авіаудари, а також масштабне застосування дронів-камікадзе.

Для своїх атак росіяни задіяли 1423 дрони-камікадзе, а кількість обстрілів позицій українських військ і населених пунктів сягнула 4728.

Крім того, російські загарбники завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби.

Однак ЗСУ відбили більшість атак на ключових напрямках, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Найінтенсивнішими у бойових діях за добу є Покровський, Лиманський, Куп’янський, Курський та Торецький напрямки.

Покровський напрямок

Противник здійснив 36 атак у районах Зорі, Нової Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Єлизаветівки, Даченського, Лисівки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки, Андріївки, а також у напрямках Новомиколаївки, Олексіївки, Попова Яру та Полтавки. На момент звіту сім зіткнень ще тривали.

Загалом за добу українські військові знешкодили близько 180 окупантів, з них 98 безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, 5 безпілотників, 2 квадроцикли, 7 мотоциклів, пошкоджено 2 автомобілі, 1 танк та 3 артилерійські системи.

Лиманський напрямок

Російські загарбники 18 разів намагалися атакувати позиції українських військ у напрямках Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак було успішно відбито, четверта перебуває в стадії бою.

Куп’янський напрямок

Противник здійснив дев’ять наступальних дій у районах Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового. На момент підготовки звіту чотири атаки тривають.

Торецький напрямок

Наші воїни відбили вісім атак ворога поблизу Кримського та Торецька. Одне бойове зіткнення триває.

Курський напрямок

Тридцять чотири бойові зіткнення, шістнадцять авіаційних ударів. Загарбники скинули 34 керовані бомби та здійснили 213 артилерійських обстрілів, включно з одним із реактивних систем залпового вогню.

Загальна обстановка на фронті

Також російські війська продовжують свої атаки на Харківському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Тим, що війська РФ тиснуть з боку Часового Яру, Торецька й Покровська, вони намагаються розширити фронт і дестабілізувати українську оборону фланговими маневрами.

В Генштабі відзначили мужність і професіоналізм воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони, 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці.