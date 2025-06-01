РФ штурмует по всей линии фронта: в Генштабе назвали самые опасные места боев за сутки

За последние сутки на фронте состоялся 141 ожесточенный бой. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

31 мая 2025 года российские захватчики активизировались по всей линии фронта. Было зафиксировано 141 боевое столкновение, многочисленные ракетные и авиаудары, а также масштабное применение дронов-камикадзе.

Для своих атак россияне задействовали 1423 дрона-камикадзе, а количество обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов достигло 4728.

Кроме того, российские захватчики нанесли 2 ракетных и 8 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 24 управляемые бомбы.

Однако ВСУ отбили большинство атак на ключевых направлениях, нанося врагу значительные потери в живой силе и технике.

Самыми интенсивными в боевых действиях за сутки являются Покровское, Лиманское, Купянское, Курское и Торецкое направления.

Покровское направление

Противник совершил 36 атак в районах Зари, Новой Полтавки, Миролюбовки, Малиновки, Елизаветовки, Даченского, Лисовки, Удачного, Новосергиевки, Котляровки, Андреевки, а также в направлениях Новониколаевки, Алексеевки, Попова Яра и Полтавки. На момент отчета семь столкновений еще продолжались.

Всего за сутки украинские военные обезвредили около 180 оккупантов, из них 98 безвозвратно. Также уничтожено 14 единиц автомобильной техники, 5 беспилотников, 2 квадроцикла, 7 мотоциклов, повреждены 2 автомобиля, 1 танк и 3 артиллерийские системы.

Лиманское направление

Российские захватчики 18 раз пытались атаковать позиции украинских войск в направлениях Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба. Четырнадцать атак были успешно отражены, четвертая находится в стадии боя.

Купянское направление

Противник совершил девять наступательных действий в районах Песчаного, Степной Новоселовки и Загрызово. На момент подготовки отчета четыре атаки продолжаются.

Торецкое направление

Наши воины отбили восемь атак врага вблизи Крымского и Торецка. Одно боевое столкновение продолжается.

Курское направление

Тридцать четыре боевых столкновения, шестнадцать авиационных ударов. Захватчики сбросили 34 управляемые бомбы и осуществили 213 артиллерийских обстрелов, включая один из реактивных систем залпового огня.

Общая обстановка на фронте

Также российские войска продолжают свои атаки на Харьковском, Купянском, Северском, Краматорском, Торецком, Новопавловском, Ореховском, Приднепровском направлениях.

Тем, что войска РФ давят со стороны Часового Яра, Торецка и Покровска, они пытаются расширить фронт и дестабилизировать украинскую оборону фланговыми маневрами.

В Генштабе отметили мужество и профессионализм воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны, 15-го отдельного горно-штурмового батальона и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.