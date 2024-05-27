РФ штурмує Вовчанськ, а ЗСУ утримують Кринки та ще два острови: карти ISW

Операція №1 - Харківська область

Нещодавно українські сили відновили позиції біля Липців, що на північ від Харкова, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські сили змогли витіснити російські війська з позицій у напрямку Стрілеча-Глибоке, але російські війська продовжують спроби прорватися до Липців. Бої тривали:

поблизу Липців;

на північ від Липців біля Глибокого;

на схід від Липців біля Лук'янця і Нескучного.

Росіяни продовжили наступальні операції біля Вовчанська, що на північний схід від Харкова, але не було підтверджено жодних змін на лінії фронту в цьому районі. Російські піхотні підрозділи проводять штурми у Вовчанську, але українські сили витісняють російські війська з невстановлених позицій.

Бої також тривали в межах Вовчанська і на захід від Вовчанська біля Стариці.

Операція №2 - Луганська область

Нещодавно російські війська просунулися на північний захід від Сватового і продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове. Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни просунулися в південно-східну Іванівку, що на північний захід від Сватового.

Росіяни стверджували що 25 і 26 травня просунулися вперед біля Котлярівки і ближче до Степової Новоселівки. ISW не бачила підтвердження цих російських заяв.

Російські сили також продовжували наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на схід від Куп'янська біля Петропавлівки;

на захід від Сватового біля М'ясожарівки;

на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Греківки та Дружелюбівки.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Кремінної, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжують наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Верхньокам'янського.

Російські війська продовжили наступ поблизу Часів Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська відчувають нестачу систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) в районі Часів Яру. Росіяни продовжували обстріли на північний схід від Часів Яру біля Богданівки та Калинівки.

Нещодавно росіяни незначно просунулися на південний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах західних околиць Нетайлового, що на південний захід від Авдіївки.

Російські блогери стверджували, що росіяни просунулися на 1,9 кілометра вглиб на захід від Уманського і закріпилися на околицях Новопокровського. Але ISW не знайшла підтвердження цим заявам. Російські війська продовжили атаки на північний захід від Авдіївки біля Архангельського, Калинове, Сокіл, Бердичі, Семенівка, на захід від Авдіївки біля Яснобродівки і на південний захід від Авдіївки біля Невельського.

Росіяни незначно просунулися на захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 травня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися вперед під час механізованої атаки приблизно взводного рівня в центральній частині Красногорівки.

Російські війська продовжили наступ на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Костянтинівки та Водяного. За повідомленнями, підрозділи 110-ї мотострілецької бригади (1-й АК ДНР) діють поблизу Красногорівки.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області продовжилися позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Бої велися біля Роботиного, на схід від Роботиного біля Вербового, на північ від Роботиного біля Малої Токмачки та на північний захід від Роботиного біля Новоандріївки. Російські джерела стверджують, що підрозділи російської 19-ї мотострілецької дивізії (58-а загальновійськова армія) атакували українські позиції на Василівському напрямку. На захід від Роботиного діють підрозділи російського 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, ПдВО).

Позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок. Українські війська утримують свій обмежений тактичний плацдарм у Кринках, але логістика через Дніпро ускладнена. Українські війська залишаються в межах Кринок, а також утримують позиції на островах Мілкий і Фролова в дельті Дніпра.

Росіяни стверджують, що в ніч з 25 на 26 травня було завдано ракетних ударів по російських об'єктах в окупованому Криму. Російський блогер стверджував, що було запущено невстановлену кількість протикорабельних ракет Р-360 "Нептун" по невстановлених цілях в окупованому Криму.

Російські та українські офіційні особи не коментували повідомлення про удари, і ISW не бачила доказів того, що ці удари завдали шкоди російським об'єктам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за останню добу найбільше бойових зіткнень відбулося на Куп’янському і Покровському напрямках. Росія намагається використати перевагу у живій силі.

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