РФ штурмует Волчанск, а ВСУ удерживают Крынки и еще два острова: карты ISW

Операция №1 - Харьковская область

Недавно украинские силы возобновили позиции возле Липцев на севере Харькова, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские силы смогли вытеснить российские войска с позиций в направлении Стрелка-Глубокое, но российские войска продолжают попытки прорваться в Липцы. Бои продолжались:

вблизи Липцев;

к северу от Липцев близ Глубокого;

восточнее Липцев возле Лукьянца и Нескучного.

Россияне продолжили наступательные операции возле Волчанска, северо-восточнее Харькова, но не было подтверждено никаких изменений на линии фронта в этом районе. Российские пехотные подразделения проводят штурмы в Волчанске, но украинские силы вытесняют российские войска с неустановленных позиций.

Бои также продолжались в пределах Волчанска и к западу от Волчанска возле Старицы.

Операция №2 - Луганская область

Недавно российские войска продвинулись северо-западнее Сватового и продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово. Геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись в юго-восточную Ивановку, северо-западнее Сватового.

Россияне утверждали, что 25 и 26 мая продвинулись вперед возле Котляровки и ближе к Степной Новоселовке. ISW не видела подтверждения этих российских заявлений.

Российские силы также продолжали наступательные операции:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки; восточнее Купянска возле Петропавловки;

к западу от Сватового возле Мясожаровки;

юго-западнее Сватового возле Новоегоровки, Грековки и Дружелюбовки.

Российские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска продолжают наступательные действия на Северском направлении в районе Верхнекаменского.

Российские войска продолжили наступление близ Времен Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российский блогер утверждал, что российские войска испытывают нехватку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Времен Яра. Россияне продолжали обстрелы северо-восточнее Времен Яра возле Богдановки и Калиновки.

Недавно россияне незначительно продвинулись юго-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах западных окрестностей Нетайлового, к юго-западу от Авдеевки.

Российские блоггеры утверждали, что россияне продвинулись на 1,9 километра вглубь западнее Уманского и закрепились в окрестностях Новопокровского. Но ISW не нашла подтверждения этим заявлениям. Российские войска продолжили атаки северо-западнее Авдеевки возле Архангельского, Калиново, Сокол, Бердичи, Семеновка, западнее Авдеевки возле Яснобродовки и юго-западнее Авдеевки возле Невельского.

Россияне незначительно продвинулись к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 мая, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись вперед во время механизированной атаки примерно взводного уровня в центральной части Красногоровки.

Российские войска продолжили наступление западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Константиновки и Водяного. По сообщениям, подразделения 110-й мотострелковой бригады (1-й АК ДНР) действуют вблизи Красногоровки.

"Южная ось"

На западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Бои велись у Роботиного, к востоку от Роботиного у Вербового, к северу от Роботиного у Малой Токмачки и к северо-западу от Роботиного у Новоандреевки. Российские источники утверждают, что подразделения российской 19-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия) атаковали украинские позиции на Васильевском направлении. К западу от Роботиного действуют подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮГО).

Позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в частности, близ Кринок. Украинские войска удерживают свой ограниченный тактический плацдарм в Крынках, но логистика через Днепр усложнена. Украинские войска остаются в пределах Крынок, а также удерживают позиции на островах Милкий и Фролова в дельте Днепра.

Россияне утверждают, что в ночь с 25 на 26 мая были нанесены ракетные удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Российский блоггер утверждал, что было запущено неустановленное количество противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по неустановленным целям в оккупированном Крыму.

Российские и украинские официальные лица не комментировали сообщения об ударах, и ISW не видела доказательств того, что эти удары нанесли ущерб российским объектам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Купянском и Покровском направлениях. Россия пытается использовать преимущество в живой силе.

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