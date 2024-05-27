РФ штурмует Волчанск, а ВСУ удерживают Крынки и еще два острова: карты ISW

Российские военные продолжают наступление на Волчанске в Харьковской области, но ВСУ вытесняют их с позиций.
Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны (ISW).
Недавно украинские силы возобновили позиции возле Липцев на севере Харькова, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Украинские силы смогли вытеснить российские войска с позиций в направлении Стрелка-Глубокое, но российские войска продолжают попытки прорваться в Липцы. Бои продолжались:
Россияне продолжили наступательные операции возле Волчанска, северо-восточнее Харькова, но не было подтверждено никаких изменений на линии фронта в этом районе. Российские пехотные подразделения проводят штурмы в Волчанске, но украинские силы вытесняют российские войска с неустановленных позиций.
Бои также продолжались в пределах Волчанска и к западу от Волчанска возле Старицы.
Недавно российские войска продвинулись северо-западнее Сватового и продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово. Геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись в юго-восточную Ивановку, северо-западнее Сватового.
Россияне утверждали, что 25 и 26 мая продвинулись вперед возле Котляровки и ближе к Степной Новоселовке. ISW не видела подтверждения этих российских заявлений.
Российские силы также продолжали наступательные операции:
Российские войска продолжили наступательные операции в районе Кременной, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.
Российские войска продолжают наступательные действия на Северском направлении в районе Верхнекаменского.
Российские войска продолжили наступление близ Времен Яра, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Российский блогер утверждал, что российские войска испытывают нехватку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районе Времен Яра. Россияне продолжали обстрелы северо-восточнее Времен Яра возле Богдановки и Калиновки.
Недавно россияне незначительно продвинулись юго-западнее Авдеевки. Геолокационные кадры указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах западных окрестностей Нетайлового, к юго-западу от Авдеевки.
Российские блоггеры утверждали, что россияне продвинулись на 1,9 километра вглубь западнее Уманского и закрепились в окрестностях Новопокровского. Но ISW не нашла подтверждения этим заявлениям. Российские войска продолжили атаки северо-западнее Авдеевки возле Архангельского, Калиново, Сокол, Бердичи, Семеновка, западнее Авдеевки возле Яснобродовки и юго-западнее Авдеевки возле Невельского.
Россияне незначительно продвинулись к западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 25 мая, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись вперед во время механизированной атаки примерно взводного уровня в центральной части Красногоровки.
Российские войска продолжили наступление западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Константиновки и Водяного. По сообщениям, подразделения 110-й мотострелковой бригады (1-й АК ДНР) действуют вблизи Красногоровки.
На западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы. Бои велись у Роботиного, к востоку от Роботиного у Вербового, к северу от Роботиного у Малой Токмачки и к северо-западу от Роботиного у Новоандреевки. Российские источники утверждают, что подразделения российской 19-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия) атаковали украинские позиции на Васильевском направлении. К западу от Роботиного действуют подразделения российского 291-го мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮГО).
Позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в частности, близ Кринок. Украинские войска удерживают свой ограниченный тактический плацдарм в Крынках, но логистика через Днепр усложнена. Украинские войска остаются в пределах Крынок, а также удерживают позиции на островах Милкий и Фролова в дельте Днепра.
Россияне утверждают, что в ночь с 25 на 26 мая были нанесены ракетные удары по российским объектам в оккупированном Крыму. Российский блоггер утверждал, что было запущено неустановленное количество противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по неустановленным целям в оккупированном Крыму.
Российские и украинские официальные лица не комментировали сообщения об ударах, и ISW не видела доказательств того, что эти удары нанесли ущерб российским объектам.
Ранее РБК-Украина сообщало, что за последние сутки больше всего боевых столкновений произошло на Купянском и Покровском направлениях. Россия пытается использовать преимущество в живой силе.
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