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РФ штрафує батьків, якщо їх діти в окупації не навчаються в російських "школах", - ЦНС

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Україна, Середа 15 лютого 2023 15:38
РФ штрафує батьків, якщо їх діти в окупації не навчаються в російських "школах", - ЦНС Фото: РФ штрафує батьків дітей, які в окупації навчаються в українських школах (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські діти, які перебувають на окупованих територіях, продовжують навчатись у школах у дистанційному форматі. Росіяни намагаються завадити цьому і почали штрафувати їхніх батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни намагаються силою припинити це й загнати школярів до осередків пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях створили "комісії у справах неповнолітніх", які за допомогою фейкових "судів", виписують батькам штрафи за навчання дітей в українських школах.

"Комісії" влаштовують рейди, особливо за місцями проживання дітей, які пропускають багато занять в "російських школах". Під час перевірок окупанти приділяють увагу ноутбукам, планшетам, за якими може здійснюватись навчання дітей", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зауважили, що російські "школи" на окупованих територіях мають суто пропагандистський характер й саме тому загарбникам важливо обмежити доступ дітей до освіти. В школах дітям проводять русифікацію й нав’язування світогляду Кремля та його бачення історії.

Нагадаємо, що росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялось, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.

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