ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ штрафует родителей, если их дети в оккупации не учатся в российских "школах", - ЦНС

Новина українською →
Украина, Среда 15 февраля 2023 15:38
РФ штрафует родителей, если их дети в оккупации не учатся в российских "школах", - ЦНС Фото: РФ штрафует родителей детей, обучающихся в оккупации в украинских школах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские дети, которые находятся на оккупированных территориях, продолжают учиться в школах в дистанционном формате. Россияне пытаются помешать этому и начали штрафовать их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются силой прекратить это и загнать школьников в ячейки пропаганды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые с помощью фейковых "судов" выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах.

"Комиссии" устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, пропускающих многие занятия в "российских школах". Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, по которым может осуществляться обучение детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что российские "школы" на оккупированных территориях носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому захватчикам важно ограничить доступ детей к образованию. В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории.

Напомним, что россияне планируют увеличить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты запрещают обучение по украинской программе и угрожают вывезти детей в Россию и временно оккупированный Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
В Раду поступили заявления на сложение мандатов от Королевской и ее мужа
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян