РФ штрафует родителей, если их дети в оккупации не учатся в российских "школах", - ЦНС

Украинские дети, которые находятся на оккупированных территориях, продолжают учиться в школах в дистанционном формате. Россияне пытаются помешать этому и начали штрафовать их родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются силой прекратить это и загнать школьников в ячейки пропаганды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях создали "комиссии по делам несовершеннолетних", которые с помощью фейковых "судов" выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах.

"Комиссии" устраивают рейды, особенно по местам проживания детей, пропускающих многие занятия в "российских школах". Во время проверок оккупанты уделяют внимание ноутбукам, планшетам, по которым может осуществляться обучение детей", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что российские "школы" на оккупированных территориях носят сугубо пропагандистский характер и именно поэтому захватчикам важно ограничить доступ детей к образованию. В школах детям проводят русификацию и навязывание мировоззрения Кремля и его видение истории.