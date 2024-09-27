РФ все ще залишається одним із найважливіших постачальників енергоносіїв до Європи, - Bloomberg

За даними видання, станом на кінець 2023 року імпорт російського викопного палива до Європейського союзу становив близько 1 млрд доларів на місяць. Це нижче за пікове значення в 16 млрд доларів на місяць на початку 2022 року.

За даними Європейської комісії, на Росію припадало 15% від загального обсягу імпорту газу в ЄС у 2023 році, поступаючись Норвегії та США з 30% і 19% відповідно, і випереджаючи країни Північної Африки з 14%.

Більша частина російського газу надходить трубопроводами через Україну і Туреччину. А серед найбільших покупців - Австрія, Словаччина та Угорщина.

Такі країни, як Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди, як і раніше, імпортують російський скраплений природний газ на танкерах. Потім частина цього газу змішується з іншими джерелами газу в європейській трубопровідній мережі, що означає, що він потенційно йде в Німеччину, незважаючи на заяви про відмову від російського газу.

Однак з позиції найбільшого постачальника трубопровідного газу Росію вже витіснила Норвегія. США також стали найбільшим постачальником скрапленого палива в Європу.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що після початку повномасштабної війни в Україні, частка російського газу в імпорті країн ЄС різко знизилася. Вона додала, що Європейський союз готовий повністю відмовитися від поставок з Москви.

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