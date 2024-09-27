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РФ все еще остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу, - Bloomberg

Иллюстративное фото: РФ все еще остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация остается важным поставщиком энергоносителей в Европу. Несмотря на потерю позиций на европейском рынке, РФ обеспечила 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, по состоянию на конец 2023 г. импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял около 1 млрд долларов в месяц. Это ниже пикового значения в 16 млрд долларов в месяц в начале 2022 года.

По данным Европейской комиссии, на Россию приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году, уступая Норвегии и США с 30% и 19% соответственно, и опережая страны Северной Африки с 14%.

Большая часть российского газа поступает по трубопроводам через Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей - Австрия, Словакия и Венгрия.

Такие страны как Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды по-прежнему импортируют российский сжиженный природный газ на танкерах. Затем часть этого газа смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что потенциально уходит в Германию, несмотря на заявления об отказе от российского газа.

Однако с позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа Россию уже вытеснила Норвегия. США также стали самым крупным поставщиком сжиженного топлива в Европу.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что после начала полномасштабной войны в Украину доля российского газа в импорте стран ЕС резко снизилась. Она добавила, что Европейский союз готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

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