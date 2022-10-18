РФ все ще не повідомила США про час проведення ядерних навчань

Росія, ймовірно, за кілька днів проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил "Гром", зазначає агентство.

Згідно з новим договором про СНО, Росія зобов'язана завчасно повідомляти про такі пуски ракет, заявляють представники США. Це ще попереду, сказав військовий представник США на умовах анонімності.

"Ні, ми не отримували жодних офіційних повідомлень", - сказав військовий.

Нагадаємо, що НАТО розпочала проведення щорічних ядерних навчань "Стійкий полудень" у Європі в понеділок, 17 жовтня. Вони триватимуть 13 днів.

Також стало відомо, що Росія перекинула стратегічних бомбардувальників до кордону з Норвегією.

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