РФ все еще не уведомила США о времени проведения ядерных учений

Россия, вероятно, через несколько дней проведет испытательные пуски ракет в ходе ежегодных учений своих стратегических ядерных сил "Гром", отмечает агентство.

Согласно новому договору о СНВ, Россия обязана заблаговременно уведомлять о таких пусках ракет, заявляют представители США. Это еще впереди, сказал военный представитель США на условиях анонимности.

"Нет, мы не получали никаких официальных уведомлений", - сказал военный.

Напомним, что НАТО начала проведение ежегодных ядерных учений "Устойчивый полдень" в Европе в понедельник, 17 октября. Они продлятся 13 дней.

Также стало известно, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.