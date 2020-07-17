В РФ сгорел автобус из Донецка, в котором ехали 39 украинцев: есть пострадавшие

В Липецкой области (Россия) в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадали пять человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Авария произошла на 375 километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе возле населенного пункта Хмелинец. После столкновения автобус загорелся.

Как сообщила ТАСС представитель ЕДДС Елецкого района, двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В результате трех доставили в райбольницу.

Напомним, в Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса, ранения получили две украинки.

Отметим, что до 36 возросло количество пострадавших украинцев в результате ДТП возле польского города Богуславце, там столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины.

Кроме того, в апреле в Польше водитель автомобиля уснул за рулем и сбил двух украинцев.