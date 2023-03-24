РФ у Сєвєродонецьку не відновлює систему каналізації, стоки забруднюють Сіверський Донець

"Окупаційна "адміністрація" створює умови для проживання виключно для себе та свого оточення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що джерелами отримання доходу в місті є стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники для місцевих людей не запропонували. Наразі у громаді проживає до 15 тисяч людей.

"Система каналізації в Сєвєродонецьку не працює. Стоки механічним потоком забруднюють Сіверський Донець", - сказав Стрюк.