UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ у Сєвєродонецьку не відновлює систему каналізації, стоки забруднюють Сіверський Донець

Фото: керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти у Сєвєродонецьку (Луганська область) не відновили систему каналізації, вона забруднює навколишні водоймища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександра Стрюка.

"Окупаційна "адміністрація" створює умови для проживання виключно для себе та свого оточення", - йдеться у заяві.

Зазначається, що джерелами отримання доходу в місті є стихійна торгівля та допоміжні будівельні роботи. Іншого загарбники для місцевих людей не запропонували. Наразі у громаді проживає до 15 тисяч людей.

"Система каналізації в Сєвєродонецьку не працює. Стоки механічним потоком забруднюють Сіверський Донець", - сказав Стрюк.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку (Луганська область) значно ускладнилася гуманітарна ситуація. У місті спостерігаються перебої з електрикою, також на вулицях розвелися щури.

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛуганськСєвєродонецькСеверский ДонецВійна в Україні