РФ в Северодонецке не восстанавливает систему канализации, стоки загрязняют Северский Донец

"Оккупационная "администрация" создает условия для проживания исключительно для себя и своего окружения", - говорится в заявлении.

Отмечается, что источниками получения дохода в городе есть стихийная торговля и вспомогательные строительные работы. Другого захватчики местным людям не предложили. В настоящее время в общине проживает до 15 тысяч человек.

"Система канализации в Северодонецке не работает. Стоки механическим потоком загрязняют Северский Донец", - сказал Стрюк.